Систему водоснабжения модернизируют в Химках

Специалисты «Химкинского водоканала» приступят к масштабной модернизации инфраструктуры во всех микрорайонах города. Также улучшат качество работы единой диспетчерской службы и проведут дополнительное оснащение аварийных бригад.

Сотрудники организации реконструируют 1,3 километра существующих сетей, построят более 0,5 километра новых, а также обновят 0,6 километра водоотведения. Кроме того, на объектах установят современные датчики телеметрии.

Программа реализуется в рамках региональной стратегии. Во всем Подмосковье одновременно строятся и ремонтируются водозаборные узлы, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети.

«Идут большие работы по очистным сооружениям. Сдано, сдается и находятся в работе порядка 20 больших комплексов в разных городах. Но ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения — все, что касается нашей госпрограммы по воде. Это 155 мероприятий на 2025 год», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо модернизации, в Химках началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Ведется замена задвижек, промывка водозаборных узлов, проверка насосного оборудования и теплоизоляции. Все работы идут по графику.