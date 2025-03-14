Систему водоснабжения и водоотведения модернизируют в Истре

В Истре обновляют систему водоснабжения и водоотведения, там реализуют проект по автоматизации процессов, созданию диспетчерских пунктов и внедрению СМС-оповещения абонентов. Глава муниципального округа Татьяна Витушева посетила главный пункт управления сетью.

Сегодня к нему подключили все основные объекты Муниципального унитарного предприятия «Истринская теплосеть». Специалисты подразделения круглосуточно мониторят работу коммунальных объектов.

Всего теплосеть объединяет 79 водозаборных узлов, 54 канализационные насосные станции и 30 очистных сооружений, 432 километра водопроводных и 282 километра канализационных сетей, а также десятки тысяч абонентов.

По словам директора предприятия Павла Головина, отдельное внимание в компании уделяют автоматизации процессов и внедрению современных технологий. Так, в прошлом году создали мобильное приложение и модернизировали клиентский личный кабинет. Благодаря нововведениям пользователи смогли оплачивать услуги удаленно.

Сейчас специалисты работают над внедрением системы автоматизированного контроля за параметрами производственных объектов: давление на водозаборных узлах, расход воды, напряжение электричества в сети, уровень загруженности насосов и другие. Также планируют запустить оповещение абонентов при помощи СМС. Благодаря этому жители смогут получать оперативную информацию, например, о проведении аварийных работ на участках сети.