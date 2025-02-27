Систему водоснабжения и отопления модернизируют в Дедовске

В городе Дедовск в 2024 году началась масштабная модернизация системы теплоснабжения. Ее планируют продолжить и в этом году.
Как показывает статистика, проведенные работы уже имеют результат. Количество обращений по вопросам отопления и горячего водоснабжения сократилось в разы в городе. Начались работы на наиболее проблемном участке — на тепловых сетях, расположенных на улице Энергетиков. Идут они от котельной № 4, из-за сильного износа здесь регулярно происходили аварии. Эти сети проложили более полувека назад и с тех пор ни разу не ремонтировались капитально. Частые аварийные отключения приводили к потерям тепла в системе и вызывали недовольство жителей. В прошлом году заменили более четырех километров коммуникаций.
В этом году работы по реконструкции системы теплоснабжения Дедовска продолжатся в рамках государственной программы. Уже заключены контракты и ведется подготовка к началу капитального ремонта трех котельных Дедовска. Также планируется продолжить ремонт сетей теплоснабжения и модернизировать котельную № 5.
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