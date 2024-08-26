Систему водоотведения возле ЖК «Квартал Ивакино» обновят в Химках

Реконструкцию центральной системы водоотведения вблизи жилого комплекса «Квартал Ивакино» запустили в Химках. Сейчас специалисты ликвидируют колодец-гаситель напора канализации.

Инженеры перенесут камеры гашения с прокладкой напорных коллекторов от жилых домов до канализационной насосной станции. Длина трубы составляет 150 метров. Завершить ремонт планируется через две недели.

«Сейчас производим монтаж труб и разработку траншеи. Здесь стесненные условия, много коммуникаций. Работы проводим вручную, открытым способом», — отметил директор подрядной организации Антон Якубкин.

Подчеркнем, что ремонт системы водоотведения позволит избежать подтопления подвала и устранит неприятный запах в районе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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