Систему водоотведения поменяют в многоквартирном доме в Чехове

Глава городского округа Михаил Собакин, его заместители, представители управляющей и ресурсоснабжающей организаций обсудили проблему с водоотведением в доме №16 на улице Чехова. Объект был долгостроем. По техническим условиям 2013 года там установили только один коллектор.

Строительство дома №16 на улице Чехова началось в 2013 году, а завершилось только в 2020. Застройщик не учел проект, договор технического присоединения, акт приемки скрытых работ и разграничения балансовой принадлежности. Фактически канализационно-насосная станция стала бесхозяйной. Помимо этого, в доме проложили только один напорный коллектор, а должны были установить минимум два с двумя насосами.

Сотрудники Водоканала городского округа продолжают прочищать систему водоотведения в многоквартирном доме, проводить аварийно-восстановительные работы и очистку насосного агрегата.

Недавно оборудование вышло из строя. Глава Чехова Михаил Собакин выслушал предложения директора Водоканала по решению проблемы.

«Наиболее оптимальный путь заключается в полном исключении из работы канализационно-насосной станции и переподключении дома к самотечной системе водоотведения. Учитывая, что данный проект не может быть реализован в краткосрочной перспективе, а проблему необходимо решать незамедлительно, мы договорились, что до момента поставки насосов, которые уже находятся в закупке, коммунальное предприятие будет в ручном режиме откачивать воду и сбрасывать ее в ближайший коллектор», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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