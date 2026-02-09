Систему водоотведения отремонтируют в Истре

Масштабная модернизация системы началась в 2020 году. За это время уже заменили два с половиной километра сетей, а к 2027 году планируют завершить основные работы.

За время проекта модернизации системы заменили участки сетей водоотведения в Дедовске, Истре, Павловской Слободе, Снегирях и в деревне Павловское. Кроме того, в Бужарово, Павловской Слободе и Снегирях наладили работу канализационно-насосных станций. В Агрогородке, Курсаково и Котово очистные сооружения привели в порядок, а в Лечищево построили новые.

На оставшиеся до завершения два года сформировали не менее масштабный план. В него входит ремонт очистных сооружений Истры — проект уже прошел государственную экспертизу. После реконструкции производительность объекта увеличится до 24 тысяч кубометров в сутки. Также в районе Дедовской школы-интерната уже ведется подготовка к началу строительства напорного коллектора и канализационной станции. Работы там закончат в 2027 году.

Еще один значимый проект в Дедовске — постройка собственных очистных сооружений. Их производительность будет до 30 тысяч кубометров в сутки. А значит, вопрос с водоотведением решат на этой территории.