Систему водоотведения модернизируют в Дмитровском округе

В Дмитровском округе проработан проект по улучшению системы водоотведения в селе Орудьево. Он предусматривает строительство четырех канализационно-насосных станций и модернизацию очистных сооружений.

В администрацию округа поступили обращения жителей села Орудьево, связанные с работой канализационно-насосной станции в русле реки Пруниха. Специалисты взяли ситуацию на контроль и подготовили комплексный план модернизации системы водоотведения. Решение направлено на полное подключение населенного пункта к централизованной инфраструктуре.

Документы по проекту направлены в профильные ведомства Московской области для включения в государственную программу. В рамках работ планируется строительство четырех новых канализационно-насосных станций и прокладка сетей водоотведения общей протяженностью около 1,5 километра. После реализации проекта сточные воды будут направляться на очистные сооружения, включенные в региональную программу развития инженерной инфраструктуры на 2023–2028 годы.

Также предусмотрена реконструкция очистных сооружений. Это позволит привести качество очистки сточных вод в соответствие с действующими экологическими требованиями и снизить нагрузку на окружающую среду в районе реки.

1 июня главный инженер Дмитровского водоканала Владимир Яшин совместно со старостой села Орудьево Андреем Цвигуном осмотрел территорию будущих работ. На месте были обсуждены технические решения и порядок реализации проекта.

«Мы понимаем важность этой задачи для жителей и будем добиваться ее реализации в установленные сроки», — отметил Владимир Яшин.

По данным администрации, реализация проекта будет зависеть от включения в региональную программу. Жителей планируют информировать о дальнейших этапах после утверждения всех решений.