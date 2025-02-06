Систему водоотведения капитально обновят в Орехово-Зуеве к 2026 году

В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт канализационного коллектора, расположенного на Коммунистической улице. Общая протяженность участка, на котором проводят работы, составляет более 1,3 километра.

Сейчас специалисты уложили открытым способом 200 метров новых труб. Работы проводят на глубине около четырех метров, что создает определенные сложности из-за высокого уровня грунтовых вод. Для этого планируют установить станции водопонижения. На следующей неделе начнут демонтировать старый коллектор и устанавливать современные стеклопластиковые трубы, которые имеют эксплуатационный срок более 50 лет.

Как ранее отмечал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, обновление коллектора в Куровском является частью программы модернизации инфраструктуры водоотведения. Проект реализуют благодаря вниманию губернатора Московской области Андрея Воробьева к вопросам улучшения жизненных условий жителей региона.

Обновление инфраструктуры успешно завершили на улице Урицкого в Орехово-Зуеве и на Советской улице в Куровском, а на Юбилейной улице в Дрезне их выполнили на 95%. Работы по модернизации проводят еще в семи локациях округа. Часть объектов планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а остальные — в 2026-м.