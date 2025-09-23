Систему уличного освещения модернизировали в деревне Апонитищи под Зарайском

Работы по обновлению системы уличного освещения завершили в деревне Апонитищи. На центральной улице населенного пункта установили 87 энергосберегающих светильников.

Установка новых фонарей позволила эффективно решить проблему недостаточного освещения, которая ранее создавала дискомфорт для местных жителей, особенно в вечернее и ночное время. Работы провели в рамках региональной программы «Светлый город», направленной на улучшение качества жизни жителей Московской области, снижение энергозатрат и улучшение экологической ситуации в регионе.

Заместитель главы округа Никита Иванов отметил, что реализация этого проекта значительно повысит безопасность и комфорт на улицах деревни.

Аналогичные работы по модернизации были успешно завершены в деревнях Старо-Подгороднее, Федоровка, Ильицино и Большое Еськино, где также обновили систему уличного освещения, установив в общей сложности 176 современных фонарей.