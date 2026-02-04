Систему теплоснабжения улучшили на 50% за прошлый год в Истре

В Истринском округе завершилась масштабная модернизация системы теплоснабжения, начатая в 2024 году. Это позволило снизить количество технологических сбоев на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Этой зимой отопление в округе работает практически без перебоев. Если случается поломка, специалисты оперативно устраняют неисправности.

Реконструкция котельных прошла в Истре, Дедовске, Онуфриево, Глебовском и Новопетровском. Также в 2025 году заменили более 13 километров изношенных теплотрасс.

Старые трубы меняют на новые с пенополиуретановой изоляцией, что увеличивает срок службы магистралей до 50 лет. Работы проводились в рамках государственной программы, их цель — повышение надежности и энергоэффективности сетей теплоснабжения. По сравнению с прошлым годом количество неполадок снизилось вдвое.