Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках

Фото: Администрация г.о Химки

Многоквартирные дома продолжают подготавливать к отопительному сезону в Химках. Коммунальные службы и управляющие компании на предстоящей неделе проведут ремонт по 11 адресам в различных микрорайонах.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», — отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

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