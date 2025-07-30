Систему теплоснабжения модернизируют в Химках

В рамках подготовки к отопительному сезону в городе заменяют участки трубопроводов и обновляют тепловые пункты. Работы проводятся по программе «ТСК Мосэнерго» и охватят 889 многоквартирных домов.

На еженедельном совещании с правительством Подмосковья директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров доложил о ходе реконструкции. Основной задачей является повышение надежности системы и снижение аварийности.

Помимо замены труб, идет модернизация центральных тепловых пунктов. На 33 ЦТП устанавливают автоматизированные системы управления и устройства плавного пуска, которые предотвращают гидроудары и продлевают срок службы оборудования.

Всего до конца трехлетней программы в городе планируется обновить 42 участка теплотрасс. Это улучшит качество теплоснабжения для более чем 200 тысяч жителей.

«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 километров теплосетей. Самый большой объем работ намечен на август. Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В Химках для контроля за подготовкой к зиме создан оперативный штаб с участием представителей областных и муниципальных властей, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Его участники еженедельно координируют работу и проверяют готовность жилого фонда.