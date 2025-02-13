Систему теплоснабжения южной части Реутова обновят до 2027 года

В ходе ежегодного отчета перед депутатами глава округа Филипп Науменко рассказал о достигнутых результатах и планах на ближайшие годы. Значимым этапом в реализации программы, направленной на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения жителей, стало завершение реконструкции теплосети в северной части Реутова в 2024 году.

В рамках проекта заменили 2400 метров магистрального трубопровода, что позволило подключить к новой системе теплоснабжения 80 многоквартирных домов и 10 социально значимых объектов. В результате этих преобразований более 30000 жителей округа ощутили на себе положительные изменения, получив более надежное и качественное теплоснабжение.

Следующим этапом модернизации станет обновление системы теплоснабжения в южной части Реутова. Работы проведут в несколько этапов. Они рассчитаны на период до 2027 года. За это время заменят 4100 метров трубопроводов, а к обновленной системе подключат 135 многоквартирных домов и 16 социальных объектов. Ожидается, что в результате реализации этого проекта надежное и стабильное теплоснабжение получат более 50000 жителей.

Подрядная организация будет выполнять все земельные работы небольшими участками, переходя к следующему этапу только после полного восстановления предыдущего. Кроме того, для пешеходов и водителей в округе организуют безопасные маршруты обхода и объезда строительных зон.