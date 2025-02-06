Систему противопожарной защиты расширили на предприятии Воскресенска

На 17 ключевых производственных объектах филиала «Воскресенские минеральные удобрения» компании «Уралхим» завершили монтаж нового оборудования. В ходе реализации проекта были установлены и сданы в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре.
Подрядные организации, отвечающие за монтаж, имеют лицензии МЧС России.
Помимо установки нового оборудования, в договор с специализированной организацией вошло обслуживание новых систем противопожарной защиты. Это гарантирует не только их исправность, но и оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций.
Установка оборудования направлена на обеспечение безопасности персонала, а также на сохранение производственных мощностей. Этот шаг является важной частью стратегии филиала по укреплению инфраструктуры и улучшению защиты объектов.
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