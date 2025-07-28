Систему подготовки льда обновили на арене «Витязь» в Подольске

В преддверии нового спортивного сезона специалисты Подольского водоканала реализовали комплексный проект по обновлению системы водоподготовки ледовой арены. Поле главного корпуса представляет собой площадку 60×28 метров с современными защитными пластиковыми бортами и сверхпрочными защитными стеклами.

Специалисты заменили насосы, провели санитарную обработку резервуаров и трубопроводов, внедрили автоматизированную систему контроля уровня воды. Отрегулировали нагрев воды до нужной температуры, чтобы обеспечить идеальное качество льда.

Обновленная система работает стабильно и обеспечивает высокое качество воды, необходимой для заливки ледовой арены.

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Ледовый дворец „Витязь“ расположен в лесопарке „Дубки“ и занимает территорию 5,1 гектара. Комплекс состоит из главного корпуса с основной ледовой площадкой и прилегающими к нему двумя закрытыми теннисными кортами, учебно-тренировочного центра с тренировочным ледовым полем, спортзалом,

тренажерным залом, фото-видеостудией, административно-техническими комнатами.

В техническом корпусе есть автономная газовая котельная.