Систему подготовки льда обновили на арене «Витязь» в Подольске
В преддверии нового спортивного сезона специалисты Подольского водоканала реализовали комплексный проект по обновлению системы водоподготовки ледовой арены. Поле главного корпуса представляет собой площадку 60×28 метров с современными защитными пластиковыми бортами и сверхпрочными защитными стеклами.
Специалисты заменили насосы, провели санитарную обработку резервуаров и трубопроводов, внедрили автоматизированную систему контроля уровня воды. Отрегулировали нагрев воды до нужной температуры, чтобы обеспечить идеальное качество льда.
Обновленная система работает стабильно и обеспечивает высокое качество воды, необходимой для заливки ледовой арены.
Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Ледовый дворец „Витязь“ расположен в лесопарке „Дубки“ и занимает территорию 5,1 гектара. Комплекс состоит из главного корпуса с основной ледовой площадкой и прилегающими к нему двумя закрытыми теннисными кортами, учебно-тренировочного центра с тренировочным ледовым полем, спортзалом,
тренажерным залом, фото-видеостудией, административно-техническими комнатами.
В техническом корпусе есть автономная газовая котельная.