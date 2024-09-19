Систему оценки и рейтинг управляющих компаний внедрят в Подмосковье

Новые критерии оценки руководителей управляющих компаний обсудили в Правительстве Московской области. В мероприятии приняли участие представители городских округов региона и более 100 муниципальных и частных УК.

«Эффективность работы управляющей компании напрямую зависит от ее руководителя. Сегодня важно управляющим компаниям выстраивать диалог с жителями и отвечать их запросам. Только слаженная работа и квалифицированные кадры разных уровней профильной подготовки могут обеспечить качественный результат», — сказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Участники сессии выбрали ключевые показатели оценки работы — это удовлетворенность жильцов, внедрение новых технологий и сервисов, уменьшение задолженностей перед РСО и укомплектованность штата.

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