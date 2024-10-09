Систему отопления обновили в Доме культуры в Ногинске

Систему отопления обновили в Ногинском районном Доме культуры. За несколько месяцев провели полную замену трубопроводов и радиаторов.

Работы по ремонту отопительной системы стартовали в начале июля и сейчас подошли к завершению. Было установлено оборудование отечественного производства, что дает гарантию долговечной службы.

Рабочие заменили все трубопроводы, радиаторы, приборы учета, краны и задвижки. До начала отопительного сезона провели пробную опрессовку. Сейчас в учреждение подали тепло.

Ногинский районный Дом культуры является центром общественной и интеллектуальной жизни горожан. Ежегодно привлекает на свои мероприятия десятки тысяч посетителей: это и традиционные фестивали, конкурсы, а также концерты и спектакли. Активно работают клубы по интересам, кружки, творческие коллективы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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