Систему отопления восстановили в доме № 19 на Октябрьской улице в Воскресенске

Замглавы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина вместе с депутатами и специалистами по благоустройству осмотрела дворы в муниципалитете. Они посетили улицы Стандартную и Октябрьскую.

Качество содержания придомовых территорий на улицах Стандартная и Октябрьская в городском округе Воскресенск проверили заместитель главы муниципалитета Елена Овсянкина, депутаты Совета депутатов, специалисты управления «Благоустройство и озеленение», сотрудники управляющей компании «Наш дом Воскресенск» и представители Управления территорией городского округа Воскресенск.

Во время осмотра домов № 7 и № 8 по улице Стандартной присутствующие обсудили вопросы благоустройства, уборки в подъездах и во дворе, а также состояние детской игровой зоны. Члены комиссии встретились с представителем подрядной организации и побеседовали о ремонте дымохода в доме № 7 на Стандартной улице. В подъезде № 2 там обновят информацию на стендах и реконструируют стену.

При проверке дома № 19 на Октябрьской улице осмотрели качество ремонта батареи системы отопления в подъезде № 1, а также обсудили с жителями установку доводчика на дверь подъезда.

Комиссия встретилась и с представителем собственника торгового центра «Галерея». Они побеседовали о вывозе мусора и организации дорожного движения вокруг здания.

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