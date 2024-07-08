Систему отопления улучшили в школе № 24 в Мытищах

Подрядчик завершит первый этап капитального ремонта школы № 24 в Мытищах к сентябрю. Часть работ уже сделаны: полностью заменили отопление, на 90% обновили системы горячего и холодного водоснабжения.

Исполняющий обязанности главы городского округа Олег Сотник проверил ход капитального ремонта школы № 24. Подрядчик заменил систему отопления — осталось проложить трубопровод и установить радиаторы. Уже готово основание под заливку кровли. Отделочные работы проходят в кабинете физики, лаборантской, а также в санузлах. Скоро заменят оконные блоки.

Администрация городского округа Мытищи держит на контроле капитальный ремонт школы № 24. Уже сейчас понятно, что подрядчик укладывается в срок. Обновление образовательного учреждения запланировано в два этапа. Полностью оно завершится в 2025 году. В сентябре этого года ученики сядут за парты в частично отремонтированном здании.

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