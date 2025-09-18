Систему отопления протестируют в Щелкове

Вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду стали центральной темой еженедельного совещания в администрации округа. На встрече сообщили, что в преддверии наступления холодов обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов приобретает первостепенное значение, что и стало причиной детального обсуждения текущей ситуации.

В ведении округа находятся 65 котельных, являющихся ключевым звеном в системе теплоснабжения. Они обеспечивают теплом 1337 многоквартирных домов, а также 146 объектов социальной инфраструктуры — школы, детские сады, больницы и другие учреждения, нуждающиеся в стабильном отоплении.

В рамках подготовки к отопительному сезону был проведен целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы системы теплоснабжения. В частности, были проведены гидравлические испытания, завершены необходимые ремонтные работы на котельных и теплотрассах, а также организованы и проведены учения по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Важным этапом подготовки стало и начало тестирования системы отопления. Специалисты поэтапно включают отдельные контуры и проводят пробные топки котельных, чтобы проверить их работоспособность и выявить возможные неполадки. Эти работы планируется завершить до 22 сентября.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону — это не только текущий ремонт и обслуживание, но и масштабная модернизация котельных установок и теплотрасс, направленная на повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения в долгосрочной перспективе.

«В рамках плана на 2025–2026 годы запланировано 19 мероприятий на общую сумму более двух миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение тысячам жителей округа», — сообщил Андрей Булгаков.