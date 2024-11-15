Сегодня 10:20 Систему отопления полностью заменили в гимназии № 2 в Зарайске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Отопление

Выездная встреча администрации городского округа прошла в гимназии № 2 в Зарайске. Главной проблемой образовательного учреждения стала система отопления.

С педагогами и родителями учеников гимназии встретились глава городского округа Виктор Петрущенко, его заместители, руководители управлений и профильных служб. На собрании вспомнили о проблемной ситуации, с которой столкнулось учебное заведение. В конце августа текущего года были обнаружены дефекты системы отопления. Во время гидравлических испытаний трубы прорвало в нескольких местах.

Систему отопления пришлось полностью заменить. На учебный процесс ремонтные работы не повлияли. Специалисты работали по вечерам и в выходные. Сейчас отопление в школу поступает в полном объеме. Это отметили и родители учеников.

На встрече жители Зарайска обратились к Виктору Петрущенко с просьбой сделать освещение на школьном стадионе. По вечерам там тренируются воспитанники секций и занимаются спортом жильцы близлежащих домов. Вопрос взят в работу профильными специалистами. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».