Систему отопления начали монтировать в корпусе колледжа в Воскресенске

Капитальный ремонт продолжается в корпусе Воскресенского колледжа. Монтаж новой системы отопления завершен на 90%.

Скоро специалисты подключатся к теплотрассе, и в здание начнут подавать тепло. Сейчас на объекте работают около 100 человек.

Рабочие заканчивают утеплять стены и устанавливать направляющие для отделочных плит. Также они благоустраивают территорию: готовят основание под покрытие будущей спортивной площадки с беговыми дорожками.

Процесс обновления идет и в спортзале. Специалисты уже оштукатурили стены и установили радиаторы, уложили плитку.

В коридорах и аудиториях колледжа монтируют подвесные потолки и стелят линолеум. Продолжаются отделочные работы, подготавливают стены к окраске.

Отметим, что капремонт должны полностью завершить к 6 января 2026 года. Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».