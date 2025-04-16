Старинные легенды и экскурсия о быте купцов. День культурного наследия пройдет в усадьбе Фряново 18 апреля

В третью субботу апреля проходит праздник, посвященный историческому и культурному наследию — День подмосковной усадьбы. Его создали, чтобы напомнить о ценности старинной архитектуры и традиций региона. Один из ярких примеров — усадьба Фряново, построенная в конце 18 — начале 19 века армянским купцом Иваном Лазаревичем Лазаревым. Сегодня это объект культурного наследия.

Фряново уникально тем, что здесь до сих пор сохранились архитектурные черты зрелого классицизма почти без изменений. Это делает усадьбу настоящим памятником своей эпохи. Неудивительно, что именно здесь снимали известные фильмы: «Господа Головлевы», «Чучело 2», «Продавец игрушек», «Отцы и дети» и другие.

В честь праздника 18 апреля Щелковский музей открывает двери для всех желающих — вход будет свободным. Это отличный повод прикоснуться к истории и просто провести день в красивом, наполненном атмосферой месте.

«У нас разработана специальная экскурсия „Мир русской усадьбы“. Она знакомит с бытом усадьбы, с тем, как люди жили, семьями, которые населяли усадьбу — вообще с исторической составляющей этих мест», — отметила старший научный сотрудник сектора учетно-хранительской деятельности отдела «Усадьба Фряново» Светлана Борзенко.

Вокруг старинной усадьбы Фряново всегда ходило много легенд. Говорили, что под ее территорией скрыты подземные ходы, потайные комнаты, ледники и даже тайники с драгоценностями. В 2017 году Мособлдума учредила праздник, чтобы привлечь внимание к усадебному наследию — не только материальному, но и духовному. Сегодня существуют государственные и региональные программы, направленные на восстановление и развитие объектов культурного наследия. Так, в 2025 году в усадьбе Фряново планируют модернизировать систему отопления, чтобы сделать пребывание здесь комфортнее и продлить жизнь историческим зданиям.