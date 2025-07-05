Систему отделения спутников от ракеты-носителя разработали в Балашихе
Компания «Аэроспейс Кэпитал» в Балашихе разработала уникальное оборудование — систему отделения для спутников. В ближайшее время ее будут использовать при выведении на орбиту первого в России спутника формата 16U и еще восьми малых космических аппаратов формата 3U.
Спутник 16U под названием «ИнноСат16» разработала компания «Геоскан». Его используют во время дистанционного зондирования Земли. Спутник снимает поверхность планеты с высоким разрешением — до 2,5 метра на пиксель. Аппарат будет работать на орбите высотой около 500 километров.
Также на орбиту отправят восемь компактных спутников формата 3U — «Геоскан-4» и «Геоскан-5». Они оснащены разработками компании «Гонец» для передачи данных в системах интернета вещей, мониторинга и персональной связи.
Спутники установлены на специальные пусковые контейнеры, разработанные в Балашихе. Аппараты уже направлены на космодром Восточный, где их подготовят к запуску.
«Основной приоритет „Аэроспейс Кэпитал“ — обеспечение безопасности спутников с момента их интеграции с контейнерами в лаборатории нашей компании, расположенной в Балашихе, до отделения спутников на орбите Земли. Мы гордимся тем, что наши разработки стали частью такой важной миссии», — отметила директор по продажам и маркетингу компании «Аэроспейс Кэпитал» Валерия Барашкова.
Старт миссии запланирован Госкорпорацией «Роскосмос» на третий квартал 2025 года.