Систему освещения обновили на стадионе спорткомплекса «Заречье» в Подольске

В спортивном комплексе «Заречье» в Подольске сделали новую систему освещения на стадионе. Теперь заниматься спортом здесь можно будет даже вечером.

На стадионе и беговой дорожке комплекса «Заречье» в Подольске установили автоматический шлагбаум и электронное табло, а также обновили освещение. Заниматься спортом можно теперь и в темное время суток.

Работы провели за счет средств муниципального бюджета.

Готовность учреждения к 1 сентября проверили заместитель главы округа Вадим Буров, директор комплекса, муниципальный депутат Александр Дудкин, а также представители комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.

К октябрю здесь планируют обустроить волейбольную площадку с теннисными столами. Строительство начнут в сентябре в рамках инициативного бюджетирования.

Отметим, что подобная приемка уже прошла в спортивных школах «Пахра», «Подольск», «Цезарь», «Корсар-спорт», «Космос» и других.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».