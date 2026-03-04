Систему оповещения проверят во Фрязине 4 марта

Жителей наукограда призывают сохранять спокойствие в среду, 4 марта. В период с 10:30 до 12:00 на территории округа будет проведена плановая комплексная проверка работоспособности систем оповещения населения.

Данное мероприятие направлено на обеспечение готовности экстренных служб к оперативной передаче информации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В указанный промежуток времени жители могут услышать кратковременный запуск электросирен. Этот сигнал, известный как «Внимание всем!», является основным средством оповещения граждан в случае нештатных ситуаций — от техногенных катастроф до природных катаклизмов. Специалисты регулярно проводят такие тестирования, чтобы убедиться в исправности всего оборудования и обеспечить бесперебойную работу системы в момент реальной необходимости.

В рамках тестирования информация о проверке будет доведена до жителей по нескольким каналам связи. Одновременно с запуском электросирен, оповещение о плановом тестировании появится в мобильных приложениях МЧС Московской области и «112 МО». Это позволит гражданам быть в курсе происходящего и не пугаться звучащих сигналов.