Систему оповещения о ЧС установили в селе Теряево в Волоколамском округе

Новейшее оборудование имеет радиус оповещения до 500 метров, что позволит оперативно информировать жителей о возникновении чрезвычайных ситуаций и их причинах. Система работает на основе звуковых сигналов и голосовых сообщений, которые могут быть заранее записаны или транслироваться в реальном времени.

Алексей Винтов отметил, что своевременная информация и правильные действия являются залогом безопасности жителей, что является приоритетом для властей муниципалитета. «Установка современных систем оповещения позволит нам оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и своевременно информировать население о необходимых мерах», — сказал он.

Всего в Волоколамском округе функционируют 12 подобных объектов системы, которые охватывают ключевые населенные пункты.