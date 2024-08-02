Систему оповещения исправили на котельной в Подольске в ходе учений

Учения на котельной
Фото: Учения на котельной/Пресс-служба администрации

Командно-штабные учения на котельной на Почтовой улице прошли в Подольске. На них обнаружили сбой в цепочке оповещения. Затем проблему устранили.

Навыки реагирования отрабатывали ресурсники, представители управляющих организаций, специалисты профильных комитетов администрации, а также экстренных служб. Им предстояло поучаствовать в имитации нештатной ситуации — остановке котельной.

Во время учения нашли сбой в цепочке оповещения — между Подольской теплосетью и другими участниками процесса. Недочет тут же устранили.

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