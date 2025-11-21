Систему охлаждения начали монтировать на сезонном катке в Воскресенске

Строительство ледового катка продолжается в парке Новлянская Ривьера в Воскресенске. Подрядчик уже начал монтировать современную систему охлаждения.

Каток откроют в начале декабря. Посещать площадку можно будет бесплатно.

«Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадка станет еще одним местом притяжения для наших жителей. Здесь уже запланированы мастер-классы от известных хоккеистов и фигуристов. Особенно важно, что современное оснащение позволит поддерживать лед в идеальном состоянии даже при нулевой температуре», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Территорию украсят гирляндами. Здесь будут включать атмосферную музыку.

На территории установят скамейки для отдыха, теплый павильон с пунктом проката, камерами хранения и зоной для переобувания. Рядом разместится кафе, где можно будет приобрести горячие напитки.