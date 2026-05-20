Систему охлаждения ледового катка обновят в Лобне

В Ледовом катке городского округа Лобня начались работы по модернизации системы охлаждения. 20 мая глава муниципалитета Анна Кротова проверила демонтаж оборудования и подготовку объекта к установке новых холодильных агрегатов.

Капитальное обновление холодильных установок проводят впервые с момента открытия спортивного объекта. После завершения работ специалисты рассчитывают повысить надежность всей системы и улучшить качество льда для тренировок и соревнований.

Сейчас на объекте продолжается подготовительный этап. Рабочие уже демонтировали вентиляцию и удалили технические жидкости из системы. После этого специалисты приступили к промывке контура холодоснабжения. Эта процедура необходима перед переходом на новый теплоноситель, который отличается большей эффективностью и не может использоваться вместе с прежним составом.

Для очистки системы применяют специальные химические растворы и большое количество расходных материалов. Состояние оборудования и качество промывки дополнительно проверяют в лаборатории. После завершения этого этапа подрядная организация начнет демонтаж старых холодильных агрегатов и установку нового оборудования.

«Для нас важно, чтобы к началу сезона спортсмены и жители получили современную и надежную ледовую площадку. Обновление оборудования позволит поддерживать стабильное качество льда и избежать сбоев в работе комплекса», — сказала глава округа Анна Кротова.

Подрядчик планирует завершить замену холодильных установок в течение месяца. Параллельно в начале июня начнется ремонт входных групп Ледового дворца и Дворца спорта. Полностью обновление спортивного комплекса завершат к 1 сентября.