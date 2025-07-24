Систему обеззараживания стоков обновят на очистных сооружениях в Коломне

В поселке Сергиевский городского округа Коломна во время реконструкции очистных сооружений установят передовую систему очистки и обеззараживания сточных вод. Работы по обновлению объекта завершили на 52%.

Инновационная система очистки сточных вод позволит возвращать в природную среду воду с меньшим содержанием взвешенных веществ. По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, отличительной особенностью нового оборудования станет процесс биологической очистки.

«Не останется без внимания и стадия обеззараживания сточной воды: использование ультрафиолетового излучения исключит вторичное загрязнение водоемов. В результате муниципалитет получит практически новые очистные сооружения, которые при грамотной эксплуатации прослужат на благо населения ближайшие полвека», — заключил глава Коломны.

Модернизацию очистных сооружений завершили уже наполовину. Специалисты выполнили бетонные работы и проложили ключевые технологические трубопроводы. Завершат обновление к декабрю следующего года. Современные очистные сооружения будут обслуживать свыше 150 тысяч жителей городского округа Коломна.

Отметим, что реконструкцию очистных сооружений проводят благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Также масштабную реконструкцию завершают и на другом объекте: в ближайшее время запустят обновленные очистные сооружения в деревне Зарудня, которые обслуживают более полутора тысяч жителей и шесть предприятий. Помимо этого, до конца года в округе отремонтируют пять канализационных сетей и одну сеть водоснабжения.