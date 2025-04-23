Систему нейтрализации запахов запустили на КПО в Солнечногорске

Систему нейтрализации неприятных запахов «мокрый барьер» запустили на комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Она будет работать в круглосуточном режиме до наступления осенних заморозков.

Принцип работы «мокрого барьера» заключается в нейтрализации запахов жидкостью, содержащей органические соединения, эфирные масла и вода. Раствор поступает в атмосферный воздух по трубопроводу и распыляется под давлением с помощью форсунок.

Система общей протяженностью составляет 1690 метров установлена в четырех зонах предприятия: на очистных сооружениях фильтрата, на площадке временного складирования отходов, в цехе компостирования и на участке биофильтра. Каждый час выполняется около 60 циклов распыления. Расход реагентов составляет 15 литров в сутки.

Управление «мокрым барьером» происходит автоматически, с учетом полученных данных о концентрации химических элементов в воздухе, скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Для этого комплекс оснащен метеостанцией, которая позволяет системе адаптировать работу насосов высокого давления и частоту распыления в зависимости от атмосферных условий. Кроме того, предусмотрена возможность изменения концентрации рабочего раствора в зависимости от интенсивности запахов.

На комплекс «Нева» ежедневно привозят до 1,3 тысячи тонны отходов на начальном этапе биораспада. Производственный процесс происходит в едином замкнутом периметре. Система «мокрый барьер» служит дополнительной защитой от неприятных запахов в летний период.