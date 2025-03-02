Систему наставничества внедрят на текстильном предприятии в Лосино-Петровском

Муниципальный депутат от фракции «Единая Россия» в Лосино-Петровском Олег Чалов встретился с коллективом предприятия ООО «ТамиТекс». Народный избранник обсудил с сотрудниками создание программы менторства.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Моя карьера с единой Россией». Мероприятие касалось не только профессионального роста работников, но и общего климата внутри компании. Олег Чалов обратил внимание на то, что важна обратная связь между коллективом и руководством.

«Мы должны создать открытый диалог, где каждый работник сможет высказать свое мнение и предложить идеи по улучшению условий труда. Это не просто важно — это необходимо для повышения эффективности работы нашей компании», — отметил депутат.

Олег Чалов предложил создать систему предложений и замечаний, которая поможет выявить проблемы и повысить доверие. Также на встрече предложили внедрить программу менторства, чтобы опытные сотрудники делились знаниями с новичками. Участники поддержали эту идею и отметили, что инициатива поможет повысить уровень квалификации.

«Передача опыта — это ключ к развитию всей команды. Мы должны поддерживать молодых специалистов, помогать им адаптироваться и расти в профессиональном плане», — прокомментировала куратор партийного проекта «Моя карьера с единой Россией» Татьяна Голод.