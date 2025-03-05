Систему наблюдения за белками в парке на основе нейросети создали в Балашихе

В Балашихе есть уникальный проект «Белочка Парк», который объединяет любовь к природе и современные технологии. Инженер-программист Виктор Бокренев вместе с супругой Ольгой создают цифровую экосистему для наблюдения за белками в городских парках.

Одной из ключевых инноваций проекта является разработка нейросети, способной идентифицировать каждую белку, посещающую кормушки. Это позволит любителям природы более глубоко изучать поведение и перемещение пушистых обитателей парка, а также следить за конкретными любимчиками.

Кормушки в «Белочка Парке» оборудованы камерами и системами подачи корма.

«Мы стремимся сделать наблюдение за белками не только увлекательным, но и познавательным. С помощью нейросети мы сможем различать белок и собирать данные об их жизни, а интерактивные кормушки сделают процесс наблюдения еще более интересным», — делится Виктор Бокренев.

На данный момент в Балашихе функционируют четыре «Белочка Парка» — в парке Пехорка, Пестовском парке и два в Ольгинском лесопарке. Все детали, механизмы и программное обеспечение для кормушек разработаны Виктором Бокреневым самостоятельно.

Проект «Белочка Парк» не только способствует изучению белок, но и вдохновляет жителей Балашихи на более активное взаимодействие с природой.