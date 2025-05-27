Систему мониторинга котельных дополнили новым функционалом в Подмосковье

Систему мониторинга котельных улучшили в Подмосковье. Ее дополнили новым функционалом, который позволит размещать и вести реестр документов.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, новый инструмент позволит вести реестр документов для оценки готовности котельных к зиме. Он будет работать в тестовом режиме в пяти муниципалитетах.

«Уже подключены 331 котельная и семь теплосетевых организаций. Это позволяет заранее проверить систему в реальных условиях, сделать подготовку к отопительному сезону более прозрачной и снизить риски аварийных ситуаций зимой», — сказала глава ведомстве Надежда Куртяник.

Система обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обработки и анализа информации о работе объектов ЖКХ. Через нее согласуются документы, формируются акты и паспорта готовности.

«Пилотный режим планируется завершить до конца текущего года. Особое внимание при тестировании уделяется надежности работы системы и удобству интерфейса для пользователей», — добавила Надежда Куртяник.