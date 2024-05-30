Систему ливневой канализации провели до Крупской улицы в Лобне

В Лобне продолжается реконструкция ливневой канализации для устранения подтоплений. Также в городе активно ведутся работы по благоустройству: модернизируются контейнерные площадки, ремонтируются дворы и устраняются утечки на системах водоснабжения.

В Лобне продолжается реконструкция ливневой канализации и благоустройство

В городском округе Лобня продолжается масштабная реконструкция ливневой канализации. Систему дотянули до улицы Крупской. Цель проекта — устранить ежегодные сезонные подтопления улиц и дорог муниципалитета.

Об этом рассказала глава города Анна Кротова.

Также она поделилась свежими итогами благоустройства: модернизированы контейнерные площадки на улицах Зеленая и Горького, 1/23; проводится ликвидация навалов мусора на контейнерных площадках в районах индивидуального жилищного строительства; устранена утечка на системе горячего водоснабжения по адресу: улица Монтажников, 8б.

Кроме того, в сквере 40 лет Октября удалены пни, оставшиеся после аварийной опиловки в зимний период, восстановлены дорожка к скверу и детская площадка на Букинском шоссе, 18, проведены очистка и ремонт желобов и воронок, а также локальный ремонт кровли на улице Текстильная, 1а.

Во дворах Лобни также продолжаются работы по благоустройству: ремонтируют и красят скамейки, высаживают кустарники, ремонтируют малые архитектурные формы.

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