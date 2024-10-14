Систему ливневой канализации обновили в деревне Путилково под Красногорском

Красногорский «Водоканал» продолжает активно работать над обеспечением жителей городского округа качественными услугами водоснабжения и водоотведения. В рамках текущих мероприятий были выполнены значительные работы по улучшению инфраструктуры.

В деревне Путилково на улице Новотушинская установлены восемь новых ливневых решеток. Это позволит эффективно отводить дождевые воды, предотвращая затопление территории и обеспечивая комфортные условия для жителей.

На улице Ильинский тупик, 13 проведена промывка канализационной сети. Это мероприятие направлено на обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения и предотвращение возможных засоров, что важно для поддержания санитарного благополучия района.

Также была проведена очистка приемного резервуара на КНС-Стартовая. Эти работы необходимы для поддержания высокого качества очистки сточных вод и эффективной работы канализационной системы.

Плановая промывка фильтров была осуществлена на водозаборных узлах ЖК Красногорский, Митино О2 и Опалиха О3. Это позволяет поддерживать эффективную работу очистных сооружений и гарантирует высокое качество очищенной воды, поступающей в дома жителей.

В деревне Гольево проведена очистка участка канализационного коллектора, что значительно повысит надежность системы водоотведения и поможет избежать возможных аварийных ситуаций.

Кроме того, специалисты «Водоканала» продолжают регулярные осмотры пожарных гидрантов и колодцев, а также еженедельные проверки станции биологической очистки в селе Дмитровское. Эти мероприятия позволяют своевременно выявлять и устранять возможные неисправности, обеспечивая бесперебойную работу системы водоочистки.

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