Систему контроля за состоянием водителей автобусов внедрили в Красногорке

В Красногорке внедряют систему «Антисон». Он следит за состоянием водителя общественного транспорта. Программа уже работает на маршрут № 856, который следует до станции метро «Тушинская».

Программное обеспечение «Антисон» разработана российской компанией «КСОР». Она предназначена для предотвращения аварий и отслеживает засыпание водителям за рулем.

«Антисон» использует датчики и алгоритмы, которые обнаруживают признаки усталости. Система подает звуковой сигнал, может вывести предупреждение на экран и остановить автобус.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, усталость и засыпание — одни из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий.

Внедрение российской системы доказывает, что отечественные компании способны создавать инновационные решения для сохранения жизни людей. «Антисон» — не панацея, но может стать эффективным инструментом для безопасности жителей Подмосковья.

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