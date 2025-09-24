Систему химической подготовки воды обновили в котельной в Чехове

В поселке Мещерское муниципального округа Чехов продолжается реконструкция котельной № 5. На объекте установят новые котлы, обновят системы подготовки воды и внедрят современные автоматизированные решения.

В котельную завезли два водогрейных котла, поставили новые газовые горелки, дымоотводящие трубы и циркуляционные насосы. Сейчас подключают теплотехническое оборудование, изолируют трубопроводы. Также смонтировали современные резервуары и фильтры. В скором времени подключат систему автоматического управления. В рамках реконструкции предусмотрены установка третьего котла и капитальный ремонт крыши здания котельной.

Уже начиная с середины сентября проводят пробные топки, которые задействуют обновленное оборудование. Такие мероприятия позволяют проверить надежность функционирования всей системы отопления и исключить возможные протечки и неисправности.

Проект реализуют по региональной программе Московской области «Развитие инженерных сетей, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами». Полностью завершить работы планируют до конца года.