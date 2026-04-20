Систему «Говорящий город» установят на автобусной установке в Орехово-Зуеве

Фото: Автобус Мострансавто перед отправлением в рейс / Медиасток.рф

Современную систему «Говорящий город» продемонстрируют в Орехово-Зуеве 24 апреля. Оборудование установят в общественном транспорте. Оно поможет инвалидам свободно ориентироваться.

Демонстрация пройдет на автобусной остановке «Улица Володарского». Инновационную систему установят в городском общественном транспорте. Она позволит повысить уровень комфорта и удобство пассажиров.

Система «Говорящий город» помогает свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями при помощи радиоинформирования и звукового ориентирования. Оборудование устанавливают в автобусах и на остановках, а также в подземных переходах.