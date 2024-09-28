Систему электроснабжения котельной на Нагорном шоссе в Химках обновили

В городском округе Химки специалисты «Мособлэнерго» модернизировали систему электроснабжения котельной на Нагоном шоссе. Они обновили силовые трансформаторы.

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили силовые трансформаторы на подстанции, снабжающей электроэнергией котельную на Нагорном шоссе в городском округе Химки.

«Мы осуществляем текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории нашего округа. Также реализуем производственные и инвестиционные программы», — сказал начальник химкинского производственного объединения «Мособлэнерго», депутат местного Совета депутатов Владимир Суслов.

Отметим, ранее специалисты энергосетевой компании установили новую станцию для зарядки электромобилей мощностью 22 киловатта. Она расположена у дома № 4 на улице Строителей.

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