Систему дистанционного контроля установили на котельных в Балашихе

«Умные» датчики на котельных установили в рамках федерального проекта «Цифровая котельная». Это позволяет оперативно реагировать на технологические сбои и повышает надежность системы теплоснабжения.

«Умные» датчики фиксируют температуру и давление в системе, передавая данные на диспетчерские пульты. Это позволяет оперативно выявлять отклонения от нормы и предотвращать аварийные ситуации.

«Благодаря установленным датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в два раза», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее в Подмосковье завершился первый этап проекта «Цифровая котельная», в рамках которого более двух тысяч котельных были установлены «умные» датчики. Это позволило сократить время реагирования на технологические сбои.

Проект «Цифровая котельная» направлен на оцифровку документации в сфере теплоснабжения и реализуется в Московской области с 2024 года. Внедрение «умных» датчиков и цифровизация процессов способствуют повышению эффективности управления системой теплоснабжения и обеспечению надежности предоставляемых коммунальных услуг.