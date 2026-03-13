Систему дистанционного измерения давления и пульса изобрели во Фрязине

Российская медицина делает важный шаг в сторону цифровизации и дистанционного мониторинга. Ученые из наукограда разработали программную платформу, которая легла в основу первых отечественных тонометров с функцией автоматической передачи данных врачу.

Проект реализован специалистами НПП «Исток» имени Шокина. Цифровая экосистема позволяет собирать, хранить и анализировать данные с носимых устройств в режиме реального времени. Надежность инфраструктуры удаленного мониторинга уже была проверена в экстремальных условиях: аналогичные системы используются для контроля состояния здоровья полярников в Арктике и Антарктике. Серийное производство автоматических тонометров запустил Самарский государственный медицинский университет. Главная особенность устройства — полная интеграция с фрязинской платформой еще на стадии проектирования. Прибор измеряет артериальное давление и частоту сердечного ритма. Результаты измерений автоматически отправляются в телемедицинские системы через Bluetooth или встроенный GSM-модуль. Система способна самостоятельно определять критические сбои в работе сердца и сигнализировать об этом медицинскому персоналу.

«Производственные мощности СамГМУ позволяют выпускать более 100 тысяч таких устройств ежегодно. Внедрение подобных „персональных медицинских помощников“ в широкую практику позволит значительно улучшить качество жизни людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обеспечивая им непрерывное медицинское сопровождение без необходимости ежедневного посещения поликлиник», — сообщили специалисты.