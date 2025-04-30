Систему дегазации установят на КПО «Нева» в Солнечногорске в июле
Систему активной дегазации установят на комплексе по переработке отходов «Нева» под Солнечногорском в июле. Оборудование нейтрализует запах от биогаза, который ощущают в соседних населенных пунктах.
На предприятии прошел круглый стол по обсуждению мер для улучшения экологической ситуации на комплексе. На встрече присутствовали министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин, первый замглавы Солнечногорска Александр Кузьмин, представители Роспотребнадзора и местные жители.
На штабе обсудили различия между активной и пассивной дегазацией, а также технологии и сроки установки. Активная дегазация позволит откачивать биогаз с помощью спецоборудования. Потом его можно использовать для выработки электроэнергии или сжигать на факеле.
«У нас в составе нашего штаба работают министерство экологии и природопользования, министерство чистоты Московской области, коллеги из федеральных органов исполнительной власти, в том числе Роспотребнадзор. Наши совместные действия направлены на то, чтобы устранить обстоятельства для восстановления благополучия территории», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Чтобы продемонстрировать эффективность активной дегазации, ранее жителей пригласили на экскурсию на комплекс по переработке отходов «Восток». Там эта система успешно зарекомендовала себя в борьбе с неприятными запахами. Аналогичное оборудование будет установлено и на комплексе в Солнечногорске.
«Коллеги сейчас проводят большую работу по установке системы активной дегазации. Я понимаю, что у жителей остаются сомнения, поэтому в мае мы проведем еще одну встречу с экспертами. Помимо этого, продолжится экомониторинг за ситуацией», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Для борьбы с запахами на комплексе по переработке отходов «Нева» также была внедрена автоматическая система «Мокрый барьер», протяженностью 1690 метров, охватывающая четыре зоны. В то же время эксперты «Мособлэкомониторинга» постоянно проводят замеры и следят за экологической ситуацией.
Такие встречи с жителями и экспертами проводят регулярно. Следующая запланирована на вторую половину мая.