Систему дегазации установят на КПО «Нева» в Солнечногорске в июле

Систему активной дегазации установят на комплексе по переработке отходов «Нева» под Солнечногорском в июле. Оборудование нейтрализует запах от биогаза, который ощущают в соседних населенных пунктах.

На предприятии прошел круглый стол по обсуждению мер для улучшения экологической ситуации на комплексе. На встрече присутствовали министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин, первый замглавы Солнечногорска Александр Кузьмин, представители Роспотребнадзора и местные жители.

На штабе обсудили различия между активной и пассивной дегазацией, а также технологии и сроки установки. Активная дегазация позволит откачивать биогаз с помощью спецоборудования. Потом его можно использовать для выработки электроэнергии или сжигать на факеле.

«У нас в составе нашего штаба работают министерство экологии и природопользования, министерство чистоты Московской области, коллеги из федеральных органов исполнительной власти, в том числе Роспотребнадзор. Наши совместные действия направлены на то, чтобы устранить обстоятельства для восстановления благополучия территории», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.