Систему безопасности «План Б» установили в гимназии Реутова в этом году

В городском округе Реутов стартовала приемка школ и детских садов к новому учебному году. В гимназии установили уникальную систему безопасности «План Б», которая блокирует входы и выходы в случае угрозы.

Готовность учебных заведений проверяет специальная комиссия. В первую очередь уделяют внимание безопасности детей. Специалисты проверяют подходы к школам и детским садам, состояние дорог, тротуаров и пешеходных переходов, освещение и отсутствие несанкционированной торговли.

В одной из гимназий Реутова установили систему безопасности «План Б». Она не только автоматически закрывает входы и выходы из школы, но и передает кадры с камер видеонаблюдения директору.

«Антитеррористическая безопасность — это самое первое, на что обращается внимание, а также пожарная безопасность, санитарные, гигиенические и медицинские нормы. Первый вопрос на видеоконференцсвязи с губернатором Андреем Воробьевым — это подготовка школ к новому учебному году. Эти пункты — одни из первых», — прокомментировала заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина.