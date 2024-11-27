Систему автоматизации внедрили на Фенинской канализационной станции в Балашихе

Продолжается масштабная реконструкция Фенинской канализационной станции в Балашихе. Работы проводятся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, Фенинская канализационная станция — уникальный объект, который играет стратегическую роль в инженерной системе всего округа.

«Благодаря модернизации повышается не только производительность станции, но и обеспечивается её стабильная работа на будущее. Это значимый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья», — сказал Велиховский.

Стартовала реконструкция в 2019 году, стоимость работ — около 170 миллионов рублей.

Специалисты уже заменили 3,5 километров канализационного коллектора диаметром две тысячи миллиметров, обновили технологическое оборудование, заменили систему принимающих и подающих трубопроводов с установкой запорной арматуры и современными электроприводами, полностью обновили электрическую часть системы безопасности и энергетики, а также внедрили современные системы автоматизации, которые позволяют управлять станцией более эффективно.

Как рассказали в ведомстве все стоки округа по коллектору приходят на станцию, далее они поступают в распределительную камеру, а потом в грабельное отделение, в котором идет очистка сточных вод от крупных предметов — веток мусора или ткани.

«Теперь управление всей системой объединено в специализированных шкафах, что позволяет включить или выключить насос, закрыть любую шиберную задвижку нажатием пары кнопок. Более 20 километров кабелей и сотни датчиков позволяют управлять станцией в разы оперативнее чем раньше», — пояснили в Министерстве.