Систему автоматизации внедрили на Фенинской канализационной станции в Балашихе

В городском округе Балашиха проводится масштабная реконструкция Фенинской канализационной станции. В рамках обновления на станции установили около 20 километров новых кабелей и сотни современных датчиков.

Теперь управление всеми процессами полностью автоматизировано и осуществляется из диспетчерской. Благодаря новой системе персонал может в режиме реального времени следить за транспортировкой стоков, что значительно упрощает управление оборудованием и повышает энергоэффективность работы станции.

По словам специалистов, обновленная инфраструктура практически исключает аварийные ситуации, а надежность системы водоотведения в Балашихе выросла в разы. Ранее управление насосами и задвижками осуществлялось вручную, что требовало участия нескольких сотрудников одновременно. Теперь все операции можно выполнять нажатием кнопки из диспетчерского пункта.

В рамках реконструкции на станции установили новые насосы с электродвигателями, модернизировали шиберные задвижки с электроприводами, обновили более 4,5 километра коллектора. Также был проведен капитальный ремонт здания станции: заменены кровля, фасад и электрика. Все работы проводились без остановки работы станции — для замены отдельных элементов создавались временные системы переключения, благодаря чему жители округа не заметили неудобств.

Напомним, реконструкция началась в 2019 году, а работы по обновлению коллектора стартовали еще в 2015 году. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Общая стоимость работ составила около 170 миллионов рублей.