Систему автоматического подбора квартир по предпочтениям запустили в Подмосковье

Выбор квартиры — всегда непростая задача, но этот процесс становится проще благодаря современным технологиям. В Подмосковье внедряют инновационную систему подбора жилья, которая анализирует предпочтения покупателей и автоматически находит подходящие варианты.

Система изучает поведение потенциального покупателя — какие квартиры он смотрит, какие параметры для него важны, в каких районах предпочитает жить. Одновременно она анализирует характеристики самих квартир: площадь, планировку, цену, расположение и инфраструктуру вокруг.

Сравнивая эти данные, программа находит идеальные совпадения и предлагает самые подходящие варианты.

Разработчики утверждают, что система уже обучена на более чем 700 тысячах реальных примеров платформы группы «Самолет», что делает ее рекомендации максимально точными. В будущем алгоритм станет еще умнее — он будет учитывать такие факторы, как уровень шума, экологию района и другие параметры качества жизни.

Но это не единственный пример использования современных технологий в строительстве. В новых жилых комплексах в Московской области уже используют виртуальную реальность для просмотра квартир и даже роботов для отделочных работ.