Систему автоматического мониторинга паводков запустят в Подмосковье в декабре

В Подмосковье завершается работа по созданию автоматической системы мониторинга паводков. На территории муниципалитетов идет установка 166 датчиков измерения уровня воды. Работы завершат до конца года, сообщили в Минэкологии региона.

«В этом году большого паводка не было, но на будущую зиму метеорологи предсказывают повышенный уровень осадков. Конечно, долгосрочные прогнозы не всегда точны, но в любом случае следует готовиться к серьезному половодью. Система позволит вести мониторинг в режиме 24 на семь с оперативностью реагирования до одной минуты, причем с фотофиксацией», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо этого, нововведение позволит исключить человеческий фактор и избавит сотрудников местного самоуправления от рутины. По подсчетам министерства, система высвободит более 73 тысяч часов на выполнение приоритетных задач.