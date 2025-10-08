Систему автоматического контроля за теплоснабжением установили в Котельниках

В городском округе Котельники активно внедряется современная система телеметрии для контроля за теплоснабжением. Специальные датчики, установленные на объектах, в режиме реального времени отслеживают давление и температуру.

Датчиками уже оборудованы все 19 центральных тепловых пунктов и две котельные. Если фиксируется малейшее отклонение от нормы информация мгновенно через специальное программное обеспечение передается в диспетчерскую службу.

Диспетчеры ведут мониторинг круглосуточно, что позволяет значительно ускорить реагирование на любую нештатную ситуацию.

Благодаря этой системе устранять сбои в работе теплосетей стало гораздо быстрее. Оперативное получение данных позволяет направить на место аварийную бригаду, которая в Котельниках дежурит круглосуточно, до того как проблема станет масштабной и ощутимой для жителей.